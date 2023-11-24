Kaza yapan otomobil yola fırlayan sürücüsünü ezdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, araçtan yola fırlayan sürücüsüne çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.



Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Çiftçi’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce sol taraftaki sonra sağ taraftaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kapısı açılan otomobilden yola fırlayan Çiftçi, savrulmaya devam eden aracın altında kaldı.

Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ameliyata alınan Turan Çiftçi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.