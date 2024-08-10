Kaza yapan otomobillere TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'den Çal istikametine giden Erdal Özhan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelerek Denizli kent merkezi yönünde seyir halinde olan Yaşar Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasında kalan iki otomobile arkadan gelen Mustafa D.'nin kullandığı TIR çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüleri Yaşar Ö. ve Erdal Ö., yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler, ambulanslarda Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.