Kaza yapan şoförden polise tehdit. "Sana gerekeni yapacağım"

Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında; S.K, yönetimindeki 38 AOD 729 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, S.K. kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.