Kaza yapan şüpheli polisin silahını almaya çalıştı: O anlar kamerada

Çankaya Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi.

Kazaya karışan şahıs, olay yerindeki bir polisle tartışmaya başladı. Daha sonra tartıştığı polisin silahını almaya çalışan şahıs ile polis arasında arbede çıktı.

Bir süre devam eden arbedenin ardından polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.