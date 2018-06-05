İstanbul Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.
Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi.
Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmadı. Sürücü, 2 saat süren ikna çalışmaları sonucu bıçağını bırakarak teslim oldu.
Kaza yapan sürücü yardıma gelenlere bıçak çekti
DHATürkiye
Başakşehir'de kaza yapan ve yardıma gelen ekiplere bıçak çeken TIR sürücüsü 2 saat sonra ikna edilebildi.
İstanbul Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.