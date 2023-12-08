Kaza yapan sürücüye yardım etmek istemişlerdi: Başka aracın çarptığı 2 kişi öldü

F.Y. (30) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında bariyere çarptı. Kazayı gören R.Ö. (58), aracını emniyet şeridine park ederek, yanındaki M.E.Ö. (30) ile sürücüye yardım için araçtan indi.



Bu sırada M.İ. (48) yönetimindeki hafif ticari araç, R.Ö. ve M.E.Ö'ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan R.Ö. ve M.E.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralı F.Y.'nin tedavisi ise sürüyor.