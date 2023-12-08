Kaza yapan sürücüye yardım etmek istemişlerdi: Başka aracın çarptığı 2 kişi öldü

Sivas'ta otomobiliyle kaza yapan kadın sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza yapan sürücüye yardım etmek istemişlerdi: Başka aracın çarptığı 2 kişi öldü

F.Y. (30) yönetimindeki otomobil, -Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında bariyere çarptı. Kazayı gören R.Ö. (58), aracını emniyet şeridine park ederek, yanındaki M.E.Ö. (30) ile sürücüye yardım için araçtan indi.

Bu sırada M.İ. (48) yönetimindeki hafif ticari araç, R.Ö. ve M.E.Ö'ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan sürücüye yardım etmek istemişlerdi: Başka aracın çarptığı 2 kişi öldü - 1

Kentteki hastanelere kaldırılan R.Ö. ve M.E.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı F.Y.'nin tedavisi ise sürüyor.

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