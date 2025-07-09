Kaza yapan TIR alev aldı: Baba ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde gübre yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

Yol kenarına devrilen TIR alev alarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan TIR'daki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, TIR yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.