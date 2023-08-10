Kaza yapanların yardımına gidenlerin arasına başka bir araç daldı: 3 ölü, 7 yaralı

Kaza gece geç saatlerde Siverek-Diyarbakır kara yolu 15’inci kilometresinde meydan geldi.

Alınan bilgilere göre 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaptıkları araçta bulunan yaralıların yardımına giden diğer aracın yolcularının arasına Diyarbakır yönünden gelen minibüs daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.