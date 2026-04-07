Kaza yapınca plakalarını söktü ama polisten kaçamadı
07.04.2026 03:38
Kaza yapan alkollü sürücü plakalarını sökerek izini kaybettirmeye çalıştı.
Aksaray’da alkollü şekilde kazaya karışıp olay yerinden kaçan genç sürücü yolda plakalarını söküp izini kaybettirmeye çalışsa da kaçış oyununu polis bozdu. Plakasız araçla yakalanan alkollü sürücüye toplam 117 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 7 ay el konup araç ise 1 ay trafikten men edildi.
Küçükbölcek Mahallesi Cumhuriyet Buvarı üzerinde, alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan 22 yaşındaki Faik K. isimli genç, bulvar üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçtı.
Ara sokaklara girerek plakalarını söken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı izlerini kaybettirmeye çalışırken, alkollü olması ve kaza yerinden kaçmasının ardından üçüncü bir kural ihlali yaparak plakasız araçla kaçmayı sürdürdü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ve şikayet üzerine harekete geçen polis plakasız olarak izini kaybettirmeye çalışan sürücünün peşine düştü. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın izini süren ekipler çok geçmeden aracı ve şahısları bir otoparkta yakaladı.
Ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilen sürücü Faik K. ve yolcu konumundaki arkadaşı, polis memurlarına agresif tavırlar sergileyerek olayı örtbas etmeye çalıştı. Genç sürücünün alkol metre ile yapılan ölçümde 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza yapan sürücü alkollü çıktı
117 BİN TL PARA CEZASI
Sürücüye plakasız araçla trafiğe çıkmak, kaza yerini terk etmek ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 117 bin lira para cezası kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.
Öte yandan plakasız araç kullanmaktan 1 ay, alkollü araç kullanmaktan ise 6 ay olmak üzere toplam 7 ay süreyle sürücünün ehliyetine el konuldu.
Genç sürücü işlemlerinin ardından kazaya karışıp kaçtığı için gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis memurlarına kimliğini ibraz etmeyen ve güçlük çıkaran yolcu konumundaki şahıs ise kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.