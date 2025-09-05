Kaza yapıp akrabalarını aradılar: 3 yaralı

Erzurum kent merkezi Yoncalık Karayolları Kavşağı'nda İ.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.Ç.'nun kullandığı asansörlü nakliye kamyonu çarpıştı.



Maddi hasarlı kaza sonrası tartışan sürücüler yakınlarını çağırdı.



Bölgede toplanan iki grup sopa ve yumruklarla birbirine girdi.



Kavgada M.G., O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polisin müdahale ederek son verdiği kavgada yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, tarafları karakola götürdü.