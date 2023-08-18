Kaza yapıp otomobilinden indi: Arkadan gelen minibüs çarptı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Otomobil sürücüsüne çarpan servis minibüsünün sürücüsü Behçet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araçların geçişine açtı.



"HERHANGİ BİR İKAZ YOKTU"



Otomobil sürücüsüne çarpan servis minibüsünün sürücüsü Behçet M., "İki tane araç sol tarafta kaza yapmıştı. Bende geriden geliyordum bayağı da aram vardı. Aniden durunca ben de kenara çarpmayayım diye abi de olay yerinin gerisindeydi o anda durdu sola kaydı ben de sağ sol yaptığım sırada yayaya çarptım durumu ağır. Kaza yapan aracın sürücüsüne mi çarptım bilmiyorum ama ortada duruyordu herhangi bir ikaz da yoktu" dedi.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.