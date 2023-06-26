Kaza yapıp otomobilinden indi, bu sefer başka araç çarptı

Aksaray’da kaza sonrası yaralı halde otomobilinden inen Mustafa Aytar’a, bu kez başka bir araç çarptı. Aytar ve ilk kazada yaralanan yanındaki Ramazan Türkmen hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapıp otomobilinden indi, bu sefer başka araç çarptı

Aksaray'ın Ihlara yolu Kireçlik mevkiisinde meydana gelen kazada Mustafa Aytar yöntemindeki 68 ADS 767 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazada sürücü Aytar ve yanındaki Ramazan Türkmen yaralandı.

Kaza yapıp otomobilinden indi, bu sefer başka araç çarptı - 1

Kazanın ardından aracından inen Aytar'a, bu kez yine sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobil çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yapıp otomobilinden indi, bu sefer başka araç çarptı - 2

Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aytar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...