Kaza yapıp otomobilinden indi, bu sefer başka araç çarptı

Kazanın ardından aracından inen Aytar'a, bu kez yine sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobil çaptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Aytar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin