Kaza yaptı, 60 bin lira ceza yedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Kerim C.M.'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yola devrilen ve sürüklenen motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOPLAM 63 BİN 327 TL CEZA YAZILDI

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmaması nedeniyle 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesiz birisine araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL, motosikletin plakasının takılı olmamasından 15 bin 713 TL, abartılı egzoz nedeniyle 9 bin 267 TL ve kask takmamaktan 993 TL olmak üzere toplam 63 bin 327 TL para cezası uygulandı.