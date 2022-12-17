Kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Kartal sahil yolunda refüjdeki ağaca çarparak devrilen hafif ticari aracın olay yerinden kaçan sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.



Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BGD 196 plakalı hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak devrilmesine neden oldu.



Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek ters döndü.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde araç içinde kimsenin bulunmadığını belirledi.



Polis ekipleri, kazanın etkisiyle ters dönen ve kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti.



ARAÇ EMANET ÇIKTI

Kaza yapan sürücünün, araç sahibi olmadığı ve aracı emanet olarak aldığı öğrenildi.



Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Kaza yapan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yola devrilen ağaç da belediye ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.