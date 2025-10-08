Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Sarıyer Emirgan mahallesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta hasar oluştu.

Sürücü, kazanın ardından aracını oley yerinde bırakıp yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.