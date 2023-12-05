Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı

Gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptıktan sonra durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından çarpan otomobili emniyet otoparkına kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kazayı gören Emre Talay, "Otomobil hızla geldi zikzak yaptı daha sonra otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Polisler peşinden koştu ama kaçtı" dedi.