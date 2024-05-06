Kaza yaptı, hıncını yanındaki kadından çıkardı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü, sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım kenarında bulunan beton dubalara çarptı.
O sırada kaldırımda yürüyen bir yaya çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan beton parçalarından kıl payı kurtuldu.
Savrulan beton parçaları çevredeki dükkanların kepenklerine hasar verdi.
Kazanın ardından minibüs şoförü, yanında oturan kadını araçtan indirip dövdü.
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