Kaza yaptı, kaçarken can aldı

Kayseri 'nin Tomarza ilçesinde R.O. yönetimindeki minibüsle R.M.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü ve yakınları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, aracını kenara çekme bahanesiyle direksiyon başına geçen R.O., minibüsü görevli polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekibi, ikaz ateşine rağmen durmayan R.O.’nun kullandığı minibüsün lastiklerine ateş etti. Bu sırada minibüs polis memuru M.M.Ç. ile yardım etmek için olay yerine giden vatandaşlardan İ.K. ile Faruk Utgan'a çarptı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri Faruk Utgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ve İ.K. Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.