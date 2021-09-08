Kaza yaptı, trafik canavarı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başakşehir istikametine makas atarak ilerleyen sürücü Haydar Y., aynı yönde giden Meltem B.'nin kullandığı araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Meltem B.’nin kullandığı araç refüje çıkarken, Haydar Y.’nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı.

Kazada yaralanan olmadı, Haydar Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



SÜRÜCÜ TRAFİK CANAVARI ÇIKTI

Polisin olay yerinde yaptığı alkol testini Haydar Y., reddetti. Sürücünün kimliğini sorgulayan polis ekipleri, Haydar Y.’nin daha önce ehliyetine iki kere alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve alkol testini üç sefer reddetmekten de hakkında işlem yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri Haydar Y.,’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.