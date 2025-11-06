Kaza yaptı, uykuya devam etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki B.İ., direksiyon başında uykuya dalarak kaldırıma çıktı. Kazanın ardından araçtan çıkmayan ve uyumaya devam eden B.İ.’yi gören çevredekiler polise haber verdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen B.İ.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası yazıldı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.