Kaza yaptı, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan Y.A. yaralanırken, sürücü, yaralı arkadaşını ve aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.



Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.