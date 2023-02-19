Kaza yaptı, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kocaeli’de hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YN 5503 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan Romanya plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan Y.A. yaralanırken, sürücü, yaralı arkadaşını ve aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.