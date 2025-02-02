Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, önünde seyreden Güray A.'nın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak dururken, kazaya neden olan sürücü ise kaçtı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçarken iki otomobile daha çarpan otomobilin sürücüsü ise, aracını içindeki yaralı haldeki üç arkadaşı ile Erenler Caddesi üzerindeki boş bir araziye bırakarak yaya olarak kaçtı.