Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
Nevşehir'de bir otomobile çarpan sürücü, kaçarken iki otomobile daha çarptı. Araçta yaralı haldeki üç arkadaşını bırakan sürücü yaya olarak kaçarken, kazada beş kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, önünde seyreden Güray A.'nın kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak dururken, kazaya neden olan sürücü ise kaçtı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçarken iki otomobile daha çarpan otomobilin sürücüsü ise, aracını içindeki yaralı haldeki üç arkadaşı ile Erenler Caddesi üzerindeki boş bir araziye bırakarak yaya olarak kaçtı.
Kazalı otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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