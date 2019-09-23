Bursa Osmangazi ilçesinde aşırı süratli olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile takla atarak ters döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti.
Bursa -İstanbul Karayolunda meydana gelen olayda alınan bilgiye göre aşırı süratli olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T.’yi Bursa Şehir Hastanesine Kaldırdı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.