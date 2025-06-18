Kaza yaptığı araçtan çıktı, TIR'ın çarpmasıyla öldü

Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde ilçe merkezine doğru ilerleyen 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobile, bu kez TIR çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Zencirli, ağır yaralanırken, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.