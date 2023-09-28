Kaza yaptığı otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi.

İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan ve kimliği belirlenemeyen sürücü yönetimindeki otomobil, Yalova Yolu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ KOŞARAK UZAKLAŞTI

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kaza yerinden koşarak uzaklaştı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, yol araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü. Yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.



Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.