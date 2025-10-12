Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde otomobille kavşakta drift atarak ilerleyen A.A. (24) kontrolü kaybederek önce refüjdeki direğe ardından da park halindeki motosikletlere çarptı.

Kaza sonrası korkuya kapılan A.A. ve araçtaki 2 kişi aracı da bırakarak hızla bölgeden uzaklaştı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri tespit ettikleri A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.



Güvenlik kameralarına yansıyan kazada aracın drift attıktan sonra önce direğe ardından motosikletlere çarptığı, sonrasında ise kaza sonrası araçta bulunan araç sürücüsü ile bir erkeğin korkarak hızla kaçtığı görülürken kaza yapan araçtan inen bir kadının gülerek olay yerinden ayrılması dikkat çekti.

Ayrıca görüntülerde üzerine gelen otomobili fark eden bir yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.