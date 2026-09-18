Kaza yerinde çalışma yapan polis şehit oldu

Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesinde İ.U. idaresindeki otomobil , yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru 38 yaşındaki Batuhan Sarıyalçınkaya'ya Ö.F.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde şehit oldu. Kaza sonrası jandarma olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.