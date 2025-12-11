Kazada 3 aylık eşini kaybeden İrem'den acı haber

Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda 8 Aralık'ta Mert Özsöz'ün kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada Özsöz'ün eşi İrem Özsöz ile birlikte iki kişi daha yaralanmıştı.

ACI HABER GELDİ

İrem Özsöz'de 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı.