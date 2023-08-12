Kazada açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak öldü

Emirdağ ilçesi Kuruca köyü yakınlarında E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden R.G. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada otomobildeki C.K., İ.C., S.C. ve A.C. ile hafif ticari araçtaki R.G., N.G., G.G. İ.T., S.Ö. ve Z.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şahsın çarpışma esnasında hafif ticari aracın açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak başını refüjdeki taşa çarptığı belirtildi.
Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay sorası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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