Kazada açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak öldü

Kazada Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şahsın çarpışma esnasında hafif ticari aracın açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak başını refüjdeki taşa çarptığı belirtildi.



Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay sorası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.