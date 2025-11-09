Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı
09.11.2025 20:18
İHA
Konya'da geçtiğimiz ay geçirdiği kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 2 Ekim'de Beyşehir-Isparta Kara yolu Çevre Yolu kavşağında bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Oğuzhan Süslü’nün (18) kullandığı 42 AZM 980 plakalı motosiklet, F.Ü. yönetimindeki 42 B 6090 plakalı midibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek alev alan motosiklet, yangın tüpleriyle söndürüldü. Kazada sürücü Oğuzhan Süslü ile arkasında oturan T.S. (22) yaralandı. Kazada vücudunda yanıklar oluşan ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü Süslü, hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya sevk edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Süslü, haftalardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Oğuzhan Süslü için bugün Çarşı Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Süslü’nün cenazesi, kılınan namazın ardından Beyşehir kabristanında gözyaşları arasında dualarla defnedildi.