Kazada ağır yaralanan sağlık çalışanından acı haber

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce motosiklet kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören sağlık çalışanı Enver Gönüllü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sağlık çalışanından acı haber

Kaza, 3 gün önce Karapınar-Emirgazi kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan Enver Gönüllü (46) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Gönüllü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Enver Gönüllü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavisi devam eden Enver Gönüllü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Enver Gönüllü'nün cenazesi Karapınar'da son yolculuğuna uğurlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...