Kazada ağır yaralandı, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

1 Eylül’de Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Necmiye Köse, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

