Kazada ağır yaralanmıştı: 15 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe girişinde dün trafik kazası meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen minibüs, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu istinat duvarından aşağı devrildi.

Kazada F.K., M.K. ve Ö.B. yaralanırken, 15 yaşındaki Yusuf Şeker ise ağır yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şeker’in cenazesinin, ikindi namazına müteakip Ayyıldız Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.