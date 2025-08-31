Kazada aynı aileden beş kişi ölmüştü: Yakınlarının düğününe gidiyorlarmış

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile ikizleri Nisanur, Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) hayatını kaybetti. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.