Kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Kaza, otogar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 NS 850 plakalı otomobil ile 48 AST 837 plakalı kamyonetin çarpışması sonucunda 48 AST 837 plakalı kamyonet yol kenarında bulunan dereye uçtu. Dereye uçan kamyonet sürücüsünün emniyet kemerinin takılı olması sürücüyü muhtemel yaralanmalardan korurken, sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören vatandaşlarınn durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücüyü dereden çıkarttı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.