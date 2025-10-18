Kazada hayatını kaybeden genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

Düzce'de D-655 karayolunda E.Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası otobüs durağına daldı.

Kazada hafif ticari araç otobüs durağında bekleyen 12 yaşındaki T.A. ve 43 yaşındaki Sema Sevgeç'e çarptı. Kaza sonrası T.A. yaralanırken, Sema Sevgeç ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP Düzce İl Teşkilatı'nda geçen dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sevgeç, Tokuşlar Mahallesi Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Tokuşlar Mezarlığı'na defin edildi.