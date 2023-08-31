Kazada kendi araçlarında taşıdıkları asitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan B.H. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce karşı şeritte seyir halindeki sulama makinası temizlemesinde kullanılan asit taşıyan Mustafa Yenisan idaresindeki kamyonete, ardından 2 araca çarptıktan sonra Karayolları Şube Şefliği bahçesinde bulunan duvara çarparak durabildi.



Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kamyonet sürücüsü Mustafa Yenisan’ın olay yerinde kamyonette bulunan asidin saçılması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özel kıyafetli görevliler de kaza mahallinde çalışma yaptı.

Kamyonette bulunan yaralı ve asitten zehirlenen Süleyman Yenisan ile TIR sürücüsü B.H. ve diğer araç sürücülerinden K.E. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yaralı ve asitten zehirlenen Süleyman Yenisan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasının arından kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, TIR sürücüsünün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.