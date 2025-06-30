Kazada minibüsten savruldular
Anadolu Otoyolunda tırın çarptığı minibüste yaralanan yedi kişiden ikisi, araçtan fırlayıp otluk alana savruldu.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki tır, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan biri kadın iki kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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