Kazada öldü sanıldı, kafatasında mermi çekirdeği bulundu

Kaza, geçen 5 Nisan’da Banaz’ın Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Vural yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Vural, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAFASINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, Vural’ın kafatasında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Bunun üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İsmail Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Vural'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Otopside Vural'ın kafasında tespit edilen mermi çekirdeği de çıkartıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.