Kazada ölen Büşra'ya kim çarptı? (Üçüncü bir araç tespit edildi)

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Büşra Köle’nin ölümüne üçüncü aracın neden olduğu iddia edildi.

Geçen sene meydana gelen kazada, Erkan B'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak art arda iki otomobile çarptı.

Kazada motosikletlinin arkasında oturan 20 yaşındaki eczacı Büşra Köle hayatını kaybetti.



Soruşturmada, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelendi.

Kazaya beyaz renkli bir otomobilin daha karıştığını belirlendi.

Plakası, ışık yansıması nedeniyle görünmeyen aracın sahibi henüz ortaya çıkmadı.



Baba Osman Köle, kızının asıl öldürücü darbeyi bu araçtan aldığını öne sürdü.

''BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYORUM''



Baba Köle, "Belki bir gören, duyan olur, bir dostumuz, akrabamız görür bize haber eder diye başvurduk. İcap eden her yere gideceğim, her türlü yetkilinin yanına gideceğim, ben bu olayın peşini bırakmıyorum" dedi.