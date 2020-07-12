Kazada ölen çocuk kusurlu bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 29 Haziran'da bir otomobil, 9 yaşındaki bisikletli Kağan Gören'e çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Metrelerce savrulan çocuk yaşamını yitirdi.



Hafif yaralı kurtulan sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Zanlı, ''Taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kaza tespit tutanağında her iki tarafın da kural ihlali yaptığı belirtildi.



Ölen çocuk ise yanlış dönüş yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.