Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığı için çalışıyormuş

Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücüler Su ve Topak yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Yusuf Topak ise tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi.

KARDEŞİ VE BABASI DA HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Su'nun, dört kardeş oldukları, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda hayatını kaybettiği belirtildi.