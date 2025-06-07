Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığı için çalışıyormuş
Konya'da ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'nun üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.
Konya merkez Selçuklu ilçesinde Yusuf Topak’ın (22) girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı motosiklete çarptı.
Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücüler Su ve Topak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı.
Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü Yusuf Topak ise tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.
ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ
Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi.
KARDEŞİ VE BABASI DA HAYATINI KAYBETMİŞ
Öte yandan Su'nun, dört kardeş oldukları, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda hayatını kaybettiği belirtildi.
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