Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığı için çalışıyormuş

Konya'da ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'nun üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.

Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığı için çalışıyormuş

merkez Selçuklu ilçesinde Yusuf Topak’ın (22) girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücüler Su ve Topak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığı için çalışıyormuş - 1 Muhammet Yasin Su son yolculuğuna uğurlandı

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Yusuf Topak ise tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi.

KARDEŞİ VE BABASI DA HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Su'nun, dört kardeş oldukları, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda hayatını kaybettiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...