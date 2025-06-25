Kazada ölen müze müdürünün hikayesi: "Evleneceğim kişi ona iyi davranmayabilir"

Kazada Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz ile Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Mehmet Cabir Alper'in Diyarbakır'da imamlık yapan kardeşi Muhammed Mustafa Alper, ağabeyinin sanat tarihi bölümünü birincilikle bitirdiğini belirterke, "Akademik kariyeri herkesi gururlandırmıştır. Görevi başında gitti. Ömrünü hep işine, devletinin işine harcayan bir insandı." dedi.

Ağabeyinin mesleği için büyük bir mücadele verdiğini anlatan Muhammed Mustafa Alper, ağabeyinin 2002 doğumlu ve down sendromlu kardeşleri için bugüne kadar hiç evlenmediğini anlattı.

"YÜKÜM ÇOK AĞIR"

"Elbette o da evlenmek, bir yuva kurmak isterdi." diyen Alper, ağabeyine "Neden evlenmiyorsun?" diye sorduklarında, "Yüküm çok ağır. Çok çalışıyorum. Dairenin işleri çok var. Bir de buna ilaveten İbrahim kardeşim var. Ben evlenirsem, belki evleneceğim kişi, kardeşimize iyi davranmayabilir." diye yanıt aldıklarını anlattı.

Alper şöyle devam etti:

"Elbette anne ve babam da gezdiriyordu ama Cabir ağabeyimiz biraz daha fazla onla ilgilenirdi. Mesaiden çıktıktan sonra gece 2-3’lere kadar kardeşimle ilgileniyordu. Müzenin bahçesi de müsaitti.

Zaten sakin bir kişiliği olduğu için kardeşimiz, müzenin bahçesinde, orada bir yerde oturuyordu. Kurum personelleri de hepsi onu severdi. İbrahim Berk de tabiricaizse kurum personeli gibi bir kişi haline gelmişti orada."