Kazada ölen sözleşmeli er nişanı için yola çıkmış
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı. Kaya'nın Erzurum'a nişanı için izin alıp yola çıktığı öğrenildi.
Kaza, 13 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında, kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Kazada ölen Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi, doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Alvar Mahallesi'ne getirildi.
Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın kılınacağı alana taşındı. Görevli askerin, oğlunun fotoğrafını yakasına taktığı Ali Kaya (56), gözyaşlarına hakim olamadı.
NİŞANI İÇİN GELİYORMUŞ
6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin aldığı ve evine gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Cenazede güçlükle konuşan Ali Kaya, "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti." diye konuştu.
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