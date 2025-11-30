Kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının TIR'a çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Ünal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı.

Ünal da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.