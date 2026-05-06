Kazada yaralanan alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza

06.05.2026 03:45
Kazada yaralanan alkollü bisiklet sürücüsüne ceza yağdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen bisikletin sürücüsüne ceza yağdı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi.
Mert Ş. (28) yönetimindeki motosiklet ile Kerim D. (49) yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri 1.70 promil alkollü olduğunu tespit ettikleri bisikletin sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL cezai işlem uyguladı.