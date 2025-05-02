Kazada yaralanan bisikletliden 15 gün sonra acı haber
Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan İlker Muallim isimli kişi, 15 gün süren yaşamı mücadelesini kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17 Nisan'daki trafik kazasında ağır yaralanan İlker Muallim (42), Antalya'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Fethiye-Muğla karayolunda Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alkan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verilmiş, otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.
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