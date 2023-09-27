Kazada yaralanan Melike, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.