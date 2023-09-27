Kazada yaralanan Melike, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir’deki trafik kazasında yaralanan Melike Gönen, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 9 Eylül günü Eskişehir-Seyitgazi karayolu Kocakır mevkisinde meydana geldi. Melike Gönen’in kontrolünü yitirdiği 26 AFZ 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Melike Gönen, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 18 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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