Kazada yaralanan Muhammed'den 13 gün sonra acı haber

Diyarbakır'da meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan Muhammed Emirhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Mayıs’ta Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi Kışlak Küme Evleri’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada Muhammed Emirhan ile birlikte üç kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.