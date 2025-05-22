Kazada yaralanan Muhammed'den 13 gün sonra acı haber
Diyarbakır'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Emirhan, tedavi gördüğü hastaneye 13 gün sonra yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan Muhammed Emirhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 8 Mayıs’ta Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi Kışlak Küme Evleri’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada Muhammed Emirhan ile birlikte üç kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Emirhan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muhammed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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