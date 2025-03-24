Kazada yaralanan Mustafa’dan 10 gün sonra acı haber geldi

Mardin’de trafik kazasında yaralanan Mustafa İldeniz’den 10 gün sonra acı haber geldi.



Kaza, 13 Mart günü Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy ile Bektaş mahalleleri arasında meydana geldi.



İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, devrilip takla attı.



Kazada, sürücüyle yanındaki Mustafa İldeniz yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İldeniz ve sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Sürücü tedavisinin ardından taburcu olurken, Mustafa İldeniz 10 gün sonra dün, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.



İldeniz’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Hocaköy Mahallesi’nde aile kabristanında toprağa verildi.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.